"خلافات الميراث " تُنهى حياة شخص فى مشاجرة بكفر شكر

شهدت قرية أسنيت بمدينة كفر شكر بالقليوبية واقعة مؤسفة إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء سقط أحدهما جثة هامدة، بسبب الخلاف علي الميراث وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص أثر اصابته بسكته قلبية.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد مصرع شخص إثر اصابته بسكته قلبية، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم والقذف بالحجارة بين الأسرتين بسبب الخلاف علي الميراث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.