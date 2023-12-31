ليلة رأس السنة: نيوزيلندا تحتفل بالعام الجديد 2024 كثاني دولة في العالم

بعد دقائق من احتفال دولة كيريباتي بقدوم العام الجديد 2024، كانت نيوزيلندا ثاني دولة في العالم تدخل في العام الجديد، وذلك في الثانية عشرة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش).

واحتفلت نيوزيلندا بالعام الجديد بعروض مذهلة من الألعاب النارية والأضواء في مدنها الرئيسية، مثل أوكلاند وويلينغتون وكرايستشيرش.

وشارك الآلاف من النيوزيلنديين والسياح في الاحتفالات، وعبروا عن فرحتهم وتفاؤلهم بالعام الجديد، وسط إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وتبعت نيوزيلندا في الاحتفال بالعام الجديد عدة دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل أستراليا وكوريا واليابان والصين وتايلاند.