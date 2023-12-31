الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بأوبريت ومعرض فني.. قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لبورسعيد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيونى، حفلا فنيا، بقصر ثقافة بورسعيد ضمن البرنامج المعد للاحتفال بالعيد القومي للمدينة الباسلة، برعاية وزارة الثقافة.

“لمحات بورسعيدية”.. معرض فني بمناسبة العيد القومي

بدأت الفعاليات بمعرض فني بعنوان "لمحات بورسعيدية"، افتتحه كل من المقدم حسام الدين أحمد، نائبا عن المستشار العسكري ببورسعيد، د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، د. جيهان المالكي مدير عام ثقافة بورسعيد، وتضمن أعمالا فنية تنوعت ما بين اللوحات والتصوير الفوتوغرافي والمجسمات، بمشاركة 25 فنانا وفنانة، إشراف الفنان محمد حافظ رئيس نادي التذوق البصري.

قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يرقصون‏‏

“بكتب بدمي.. الوطن”..أوبريت لفرقة بورسعيد المسرحية

وعلى مسرح القصر قدمت فرقة بورسعيد المسرحية أوبريت استعراضي بعنوان "بكتب بدمي.. الوطن"، تدور أحداثه خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، من خلال جواد حسني ابن محافظة البحيرة الذي تطوع بالكتيبة الجامعية خلال دراسته بكلية الحقوق، ليدافع عن مدينتي بورسعيد وبورفؤاد خلال فترة الاحتلال.

قد تكون صورة ‏‏‏٢٠‏ شخصًا‏ و‏كمان‏‏

كما تناول الأوبريت أحداث أسر البطل من قبل القوات الفرنسية وسجنه فى بورفؤاد، ومحاولات تعذيبه كوسيلة للضغط عليه من أجل الحصول على أية اعترافات، ولكنه يفضل الموت على الحياة، فيكتب بدمه حديثا للوطن على حائط السجن، كما يستعرض الأوبريت بعض بطولات أبطال بورسعيد، وكيف تطورت المدينة بعد الاحتلال لتعود إلى سابق عهدها بفضل سواعد أبنائها.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏حشد‏‏

أوبريت "بكتب بدمي.. الوطن" تأليف أسامة المصري، أداء تمثيلي محمد أبو النور، شادي حامد، سارة هاني، محمد جمعة، محمد ملوك، يوسف شكر، يوسف عادل، چنى ممدوح، استعراضات محمد صالح، وإخراج الفنان إبراهيم فهمي.

يذكر أن، تحتفل محافظة بورسعيد، بالعيد القومي لها في الـ23 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي تم فيه جلاء ورحيل آخر جندي عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان الثلاثي أشد الخسائر البشرية والمادية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني العيد القومي بورسعيد معرض فني بعنوان لمحات بورسعيدية

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