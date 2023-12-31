ماك شرقاوى: الموقف الأمريكى داعم للاحتلال فى أبشع صوره وبايدن الأكثر دعمًا

قال ماك شرقاوي، محلل سياسي أمريكي، إن الموقف الأمريكي داعم للاحتلال في أبشع صوره، وفاقت كل الإدارات السابقة في دعمها لإسرائيل، مشيرًا إلى أن بايدن صرح في أكثر من محفل أنه مسيحي صهيوني وأفصح عما بداخله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، عندما زار إسرائيل قال لنتنياهو "أتيت لك كيهودي"، ولذا يجب عليه خلع بذلة وزير الخارجية والتعبد كيهودي.

وتابع أن الشعب الأمريكي 95%منهم رافضون ما يحدث ويطالبون بوقف إطلاق النار و85% من الديمقراطيين يطالبون بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين و70% من الشباب يرفضون ما يفعله بايدن في إدارة الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي بدأ يبحث في الإنترنت عن حقيقة الأمر.

مجلس الشيوخ أول مرة يرفض مناقشة قانون المعونة لإسرائيل

وأكد أن مجلس الشيوخ أول مرة يقوم برفض مناقشة قانون المعونة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا والمساعدات لأهالي غزة وتم رفضه وسحبه من المناقشة.