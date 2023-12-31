الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة المصرية تسجل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2016

جريدة الدستور

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع، اليوم الأحد، حيث سجل المؤشر المصري أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2016، بدعم من تحوط المستثمرين في مواجهة التضخم المرتفع وضعف العملة المحلية.

وارتفع المؤشر المصري القيادي بنسبة 0.8 بالمئة، لتمتد مكاسبه لعام 2023 إلى 70.5 بالمئة.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مقرض في مصر، بنسبة 75 بالمئة على مدار العام، في حين أنهت الشركة الشرقية للدخان العام على ارتفاع بنسبة 98.5 بالمئة عما كانت عليه في بداية عام 2023.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.3 بالمئة مرتفعًا 14.2 بالمئة على مدار العام، وذلك في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024.

وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 13.1 بالمئة محققًا أكبر مكسب سنوي له منذ طرحه في ديسمبر كانون الأول 2019 على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لسي.إم.أي، تتوقع الأسواق أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس آذار، ما يعكس تغيرًا في التوقعات عن الشهر السابق.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

لكن مكاسب المؤشر السعودي حدت من ضعف أسعار النفط.

 

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