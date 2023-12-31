الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبور 180 شاحنة مساعدات من معبرى كرم أبو سالم والعوجا الحدوديين لغزة

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، عن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث عبرت 180 شاحنة اليوم الأحد، عبر معبريّ كرم أبو سالم والعوجا الحدوديين، مشيرة إلى أن 50 شاحنة مساعدات دخلت غزة، عبر معبر رفح الحدودي، من بينها 4 شاحنات وقود.

وأعلنت الجمعية أن 92 و114 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة يوميِّ الأربعاء والخميس عبر معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى سبع سيارات إسعاف لنقل المصابين الفلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج.

وتتولى الهلال الأحمر المصري مهمة إيصال المساعدات المقدمة من الجهات المحلية والخارجية، حيث استقبل مطار العريش الدولي 352 طائرة مساعدات منذ 12 أكتوبر الماضي.

إنشاء مخيم إيواء للنازحين بخان يونس

وكشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إنشاء وتجهيز مخيم إيواء للنازحين بجنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، موضحة أن المخيم يوفر كل الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين بالمخيم.

وأكدت الجمعية، أن فرق متطوعي الهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة فى مراكز الخدمات اللوجستية بالإسماعيلية والعريش، وذلك لاستقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

وعن أبرز الدول التي قدمت مساعدات، أوضحت أنها: مصر، اليونان، الهند، الجزائر، بنجلاديش، إيطاليا، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، فرنسا، إندونيسيا، العراق، اليابان، الدنمارك، الإمارات، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بولندا، السعودية، وسنغافورة.

وتقدم فرق الهلال الأحمر المصري المتخصصة الدعم في مجالات الصحة النفسية، الدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية الصحية، بالإضافة إلى الفرق الإغاثية والطبية تعمل على مساعدة كبار السن والمرضى وذويهم القادمين من قطاع  غزة عبر معبر رفح البري.

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