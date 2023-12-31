مودرن فيوتشر يبدأ مشواره في كأس رابطة الأندية بمواجهة الاتحاد السكندري

أوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، والتي أقيمت ظهر اليوم الأحد، نادي مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة الاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

وتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً.

وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم ٨ يناير وتنتهي قبل انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

وكانت قرعة كأس بطولة رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة، قد أجريت عصر اليوم الأحد، بمقر اتحاد الكرة، وذلك دون مشاركة الأهلي والزمالك، اللذين اعتذرا عن خوض منافسات النسخة الحالية للبطولة.

وأكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، أن كأس رابطة الأندية سيقام بنظام المجموعات ويتم تقسيم الأندية إلى 4 مجموعات كل مجموعة من 4 فرق بعد اعتذار الأهلي والزمالك عن المشاركة.

وتابع عامر حسين خلال مراسم سحب قرعة رابطة الأندية، أن بطولة كأس الرابطة ستقام خلال فترة توقف دوري نايل، أثناء بطولة الأمم الإفريقية.

وأشار حسين، إلى أن صاحب المركز الاول سيحصل على مليون وخمسمائة ألف جنيه، فيما سيحصل صاحب المركز الثانى على مليون جنيه.

وواصل عامر حسين، أن الفريق الفائز بكأس الرابطة سيشارك فى بطولة السوبر المصري مثلما حدث في الموسم الماضي.

وجاءت قرعة كأس الرابطة على النحو التالي:

المجموعة الأولي: فيوتشر – الاتحاد السكندري – سموحة – بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز – فاركو – طلائع الجيش – زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا – إنبي – الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري – المقاولون العرب – البنك الأهلي - الجونة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث سيلتقي أول المجموعة مع وصيف المجموعة الثالثة، على أن يلتقي وصيف المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثالثة.

وسيواجه أول المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الرابعة، بينما سيواجه أول المجموعة الرابعة، وصيف المجموعة الثاني.