الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جهاز الزمالك يمنح "زيزو" و"فتوح" راحة من التدريبات بسبب المنتخب

زيزو
زيزو

حصل أحمد مصطفى "زيزو"، وأحمد فتوح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق على التواجد في مران اليوم للحفاظ على لياقته البدنية.

تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

يخضع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. 

يأتي ذلك بعد تعرض حمزة المثلوثي للإصابة بشد في عضلة السمانة، مما أبعده عن التدريبات الجماعية للفريق ، وسيواصل اللاعب تدريباته التأهيلية بشكل منفرد على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والتأكد من جاهزيته.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء  اللاعبين لـ"قناع تدريبي خاص بالتنفس".

وقام علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بتجهيز "القناع التدريبي" من أجل زيادة قوة التحمل والتقليل من ضخ الأوكسجين في الجسد، و قام اللاعبون بالركض حول الملعب لفترة مطولة وهم يرتدون "القناع التدريبي".

ويسعى الجهاز الفني والطبي من ارتداء القناع التدريبي لتجهيز وإعداد اللاعبين لخوض المباريات التي تقام خارج مصر خاصة في البلاد الأفريقية في ظل اختلاف حالة المناخ والطقس خارج البلاد.

الزمالك زيزو فتوح أحمد فتوح احمد مصطفى

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