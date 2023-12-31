8 اجتماعات خلال 2024.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

مع نهاية عام، وبداية آخر يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال والعاملين في البنوك عن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، وماذا سيحدث خلال هذه الاجتماعات التي يتم تحديد سعر الفائدة فيها.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

حدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنوية سيتم عقدها خلال عام 2024، للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعاتها خلال هذا العام، علي ان يكون اول اجتماع لتحديد سعر الفائدة ليكون يوم الخميس الاول من فبراير 2024.

في حين ياتي ثاني اجتماعات اللجنة الخميس الاخير من شهر مارس الموافق 28 مارس 2024، يليه الاجتماع الثالث والمقرر له يوم الخميس 23 مايو 2024.

عدد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال 2024

كما حدد البنك المركزي الاجتماع الرابع ليكون يوم الخميس 18 يوليو 2024، يليه الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 اكتوبر 2024.

آخر اجتماع للبنك المركزي خلال 2024

في حين تقرر عقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 علي ان يكون اخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والاخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

كان البنك المركزي المصري، قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين المقبل الموافق 1 يناير بمناسبة انتهاء رأس السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في ٣١ ديسمبر 2023، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ يناير 2024.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اخر اجتماعها في عام 2024، الخميس 21 ديسمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.