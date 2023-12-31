الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"3 ساعات متواصلة" لروبي تحتل المركز التاسع عالميا على يوتيوب

3 ساعات متواصلة
3 ساعات متواصلة

حققت النجمة روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

3 ساعات متواصلة 


الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحلت في المرتبة الثانية في كل من دول "الكويت والسعودية والأردن" وواصلت نجاحها بالتواجد في المركز التاسع عالميا لتصبح النجمة العربية الوحيدة بين أول ٣٠ أغنية رواجا على يوتيوب وتفوقت على عدد كبير من الأغنيات التي طرحها مجموعة من النجوم خلال الأيام الماضية.

اغنية روبي


أغنية "٣ ساعات متواصلة" للنجمة روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وحددت روبي تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

3 ساعات متواصلة 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت محركات البحث تفاعلا كبيرا وزيادة في معدلات البحث عن كلمات الأغنية.
https://www.youtube.com/watch?v=0jtkyYoIR7I&t=2s

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