طالب وأستاذ بجامعة مصر للمعلوماتية ينشران ورقة بحثية لحل المشكلات الهندسية المعقدة

نشر الدكتور يسري حسن يسري، الأستاذ بكلية الهندسة بـ جامعة مصر للمعلوماتية، بالتعاون مع الطالب سليمان الحسانين المقيد بكلية الهندسة، بحثًا علميًا مميزًا بالدورية العلمية Natural Science Publishing تشمل حلول لبعض الإشكاليات في العالم المعقد للمعادلات التفاضلية السائدة في المشكلات الهندسية، وذلك في إطار المشهد الأكاديمي المتطور باستمرار، ودعم المواهب الشابة.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن نشر هذا البحث بالتعاون بين أستاذ دكتور وطالب يسلط الضوء على التعاون الرائد ورعاية المواهب الشابة في مجال الرياضيات والعلوم الحاسوبية بجامعة مصر للمعلوماتية، بالإضافة لكل العلوم، وهو ما يجعلنا نفخر بما نقدمه من علوم متطورة وحديثة تجعل الطلاب لدينا يمتلكون القدرة على حل المشكلات من خلال البحث والتطوير وهو ما يأتي ضمن أهداف الجامعة والتي من بينها إمداد المستقبل بالقادة الشباب المؤهلين على التعامل معه بكل ما يشمله من تطورات.

وقدَّم الدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة، التهنئة للدكتور يسري حسن يسري، والطالب سليمان الحسانين، المقيد بكلية الهندسة، على هذا الإنجاز العلمي الذي يوضح التزام الكلية والجامعة بتعزيز التميز الأكاديمي.

وأوضح الدكتور يسري حسن يسري الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، أن الورقة البحثية التي نُشرت في Natural Science Publishing هي إنجاز علمي حقيقي لا يؤكد فقط التفوق العلمي لجامعة مصر للمعلوماتية فحسب، بل يجسد أيضًا الإمكانات الاستثنائية التي تكمن داخل جسمها الطلابي.

وأشار الدكتور يسري حسن يسري، إلى أن هذه الورقة البحثية، التي شارك في تأليفها مع الطالب المتفوق سليمان الحسانين، تتمحور في العالم المعقد لحل المعادلات التفاضلية السائدة في المشكلات الهندسية، ومن خلال الاستفادة من برمجة بايثون، قام الثنائي بتطوير سلسلة من الرموز المبتكرة والفعالة التي تساهم بإحداث إنجاز في الطريقة التي يتعامل بها الباحثون مع حل المشكلات المعقدة في مختلف التخصصات الهندسية.

وقال الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية: "إن ما يميز هذا التعاون ليس فقط الابتكار التقني، بل أيضًا قصة الإرشاد والتمكين المنسوجة في نسيج الجامعة، حيث أدركت كأستاذ جامعي الإمكانات التي يمكن استغلالها في العقول الشابة، لذلك قمت بتقديم التوجيه والدعم اللازم لتحويل المواهب الخام إلى مساهمة منشورة في المجتمع الأكاديمي".

وأشار إلى أن هذا البحث يعد شهادة على القوة التحويلية للإرشاد، كما أنه لايجسد قوة التعاون فحسب، بل يعد أيضًا بمثابة منارة ملهمة لطلاب المدارس الثانوية الذين يطمحون إلى مواصلة التعليم العالي في بيئة تضمن الإبتكار والإبداع والنجاح، وهو ما توفره جامعة مصر للمعلوماتية لطلابها.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصصًا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.