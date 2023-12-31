ماذا قدم كوكا ليكون مفاجأة قائمة الفراعنة في كأس الأمم؟

فرض أحمد نبيل “كوكا” لاعب وسط النادي الأهلي، نفسه كأكبر مفاجآت قائمة منتخب مصر التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023.

كوكا جاء على رأس قائمة الـ 27 لاعبًا للفراعنة في كأس الأمم وتواجد ضمن 5 أسماء أخرى في وسط الملعب وهم حمدي فتحي، محمد النني، محمود حمادة، إمام عاشور ومروان عطية.

صاحب الـ 22 عامًا بات أصغر لاعب في قائمة منتخب مصر في كوت ديفوار، حيث يشارك لأول مرة في مسيرته بكأس الأمم لكنه لعب كأس أمم تحت 23 عامًا هذا العام مع منتخب مصر الأولمبي.

كوكا شارك هذا الموسم مع الأهلي في 14 لقاء بجميع المسابقات بواقع 986 دقيقة وصنع هدفين ولم يسجل أي أهداف.

وأصبح كوكا عنصرا أساسيا في تشكيل السويسري مارسيل كولر مع الأحمر هذا الموسم، كما يقدم اللاعب مستويات كبيرة جعلته يلعب أساسيًا على حساب كبار النجوم في الأحمر على مثال عمرو السولية، أليو ديانج ومحمد مجدي “أفشة”.

في كأس العالم للأندية فرض كوكا نفسه نجمًا للأهلي في البطولة وكان أكثر اللاعبين اعتراضًا للكرة في البطولة بواقع 3.0 في اللقاء كما حصل على تقييم 7.05 من 10 ضمن أكثر اللاعبين تقييمًا من موقع “سوفا سكور”.

شيء آخر تميز به كوكا وهو الكرات الطويلة حيث في بطولة العالم للأندية كان ثاني أكثر اللاعبين إتقانًا لها بـ 4.0 بعد مروان عطية بـ 4.7.

كما كان ثالث لاعب يصنع فرص في اللقاء بواقع 1.5 بعد حسين الشحات وإمام عاشور وامتلك كوكا نسبة تمريرة للكرة صحيحة بواقع 85% في الدوري، كأس العالم للأندية وبطولة السوبر.

ويبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، معسكره المغلق يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام المقبل.