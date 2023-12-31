الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى النمنم: قوات الاحتلال فشلت بتحقيق أى أهداف سياسية أو عسكرية فى غزة

حلمى النمنم
حلمى النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن إسرائيل ارتكبت جرائم وحشية في غزة، كما أن الحرب الراهنة في غزة شهدت أقل معدل من قتل قادة حماس، وهذا دليل على فشل قوات الاحتلال في تحقيق أي أهداف سياسية أو عسكرية في حربها الحالية. 

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن  ما تقوم به إسرائيل تجاه الأشقاء في فلسطين مخطط موجود منذ القدم في الفكر الأمريكي والإسرائيلي، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي رفض بشكل حاسم فكرة التهجير بشكل قاطع.

 

2023 شهد أكبر مشاركة انتخابية بمصر

وأكد أن عام 2023، شهدت مصر أكبر مشاركة انتخابية في تاريخها، حيث شارك نحو 66% من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت ديسمبر الجاري، لإحساس المواطنين بخطورة على الأمن القومي المصري وخوفًا من ضياعها.

حلمي النمنم قوات الاحتلال أهداف سياسية عسكرية غزة إسرائيل

مواد متعلقة

"الصحة الفلسطينية": قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابًا فلسطينيًا في الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال خيمات عزاء الشهداء بالقدس

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تستهدف أبنية سكنية فى رفح الفلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم كفر عقب شمال القدس المحتلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل نهب قوات الاحتلال محلات الصرافة

إصابة عشرات المصلين بالاختناق عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة