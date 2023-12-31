حلمى النمنم: قوات الاحتلال فشلت بتحقيق أى أهداف سياسية أو عسكرية فى غزة

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن إسرائيل ارتكبت جرائم وحشية في غزة، كما أن الحرب الراهنة في غزة شهدت أقل معدل من قتل قادة حماس، وهذا دليل على فشل قوات الاحتلال في تحقيق أي أهداف سياسية أو عسكرية في حربها الحالية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما تقوم به إسرائيل تجاه الأشقاء في فلسطين مخطط موجود منذ القدم في الفكر الأمريكي والإسرائيلي، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي رفض بشكل حاسم فكرة التهجير بشكل قاطع.

2023 شهد أكبر مشاركة انتخابية بمصر

وأكد أن عام 2023، شهدت مصر أكبر مشاركة انتخابية في تاريخها، حيث شارك نحو 66% من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت ديسمبر الجاري، لإحساس المواطنين بخطورة على الأمن القومي المصري وخوفًا من ضياعها.