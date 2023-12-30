الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعليق ناري من ناقد فني حول الجدل بشأن أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

روبي
روبي

علق الناقد السينمائي عصام زكريا، على أغنية الفنانة روبي الجديدة "3 ساعات متواصلة"، والتي أحدثت حالة جدل كبيرة خلال الأيام الماضية وواجهت العديد من الاتهامات باحتوائها على إيحاءات جنسية.

وقال “زكريا”، خلال لقائه في برنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن أغنية روبي لا يوجد بها أي شيء يتم التعليق عليه، وأن ما يحدث على السوشيال ميديا تحت إطار الإفيهات فقط.

 الإفية يحكم في الأغنية

وأكد أنه لابد من معالجة عقول البشر الذين يهاجمون أي شيء، قائلًا: “الأغنية مفيهاش حاجة، الإفيه بيحكم، والناس شافت إن فيه إفيه حلو وجديد فاشتغلت عليه دون وعي”.

وجاء في كلمات الأغنية “تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك”.

الناقد الفنانة روبى 3 ساعات متواصلة معالجة عقول البشر دون وعي

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