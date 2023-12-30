السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان نتيجة انتخابات القضاة بفوز المستشار عمر غانم رئيس نادى قضاة أسيوط

انتخابات نادي قضاة
انتخابات نادي قضاة أسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة بأسيوط برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط، والمستشار أيمن الجبالي رئيس الاستئناف والمستشار أيمن أبو سداح نائب رئيس الاستئناف نتائج انتخابات نادي القضاة.

المستشار عمر غانم رئيس نادي قضاة أسيوط


وأسفرت الانتخابات عن فوز المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادي قضاة أسيوط بعدد أصوات 276 صوتا وعلي مقاعد المستشارين فاز كل من المستشار أحمد عيسى كدواني، والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع وعلى مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة فاز كلا من المستشار طاهر أبو زيد، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز وحسم مقعد النيابة العامة بالتزكية بفوز المستشار حاتم محمد سيد رئيس النيابة، والمستشار عمر الخشاب المحامى العام، والمستشار هيثم عرفان رئيس النيابة، والمستشار كريم مسك، وكيل النائب العام.

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت 1121 مستشار وقاضي أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة في أسيوط.

وجرت عملية الاقتراع، في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، وتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء وسط إقبال من القضاة.

انتخابات نادي القضاة بأسيوط المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط والمستشار أيمن الجبالي رئيس الاستئناف والمستشار أيمن أبو سداح نائب رئيس الاستئناف المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادي قضاة أسيوط

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