الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر حركة تنقلات محدودة تشمل 3 قيادات

جريدة الدستور

أصدر المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، حركة تنقلات بالشركة تضمنت نقل كل من:

1- المهندس محمد عبد النبي مبروك سعد- رئيس قطاع الورش ووسائل النقل للعمل بوظيفة رئيس قطاع التدريب.

2- المهندس أحمد محمود عبد الباري فودة، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع الورش ووسائل النقل.

3- نقل المهندس مروان محمد غالب حسن، رئيس قطاع المشروعات للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.


وذكر بيان صادر عن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن هذه الحركة تأتي فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

وكرّم المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، المحصلين المتميزين في قطاع شرق الغربية الذين حققوا نسبة تحصيل تزيد على ١٠٠٪.

وقدم البيلي خلال تكريم المحصلين المتميزين الشكر والثناء والتقدير على ما بذلوه من جهد وعرق، وأكد أنهم أساس تقدم الشركة ورفعتها، وأنهم من يحملون شعلة التطوير والتقدم، كما قام بمنحهم مكافأة جهود غير عادية ومنحهم شهادة تقدير.

وأكد أنه سوف يطبق تلك السياسة في جميع قطاعات الشركة ومع جميع العاملين المتميزين في جميع المجالات.

حضر الحفل المستشار التجاري للشركة، المحاسب عبدالبصير شمله، والمستشار التجاري، والمهندس أشرف أبرهرجة، رئيس قطاع شرق الغربية، ومحمود القباني عضو مجلس الإدارة وممثل العاملين، ومديرو عموم الشئون التجارية، ومديرو عموم هندسات المحلة وزفتي، ومديرو الفروع، ورؤساء الإيرادات، ولفيف من العاملين بقطاع شرق الغربية.

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