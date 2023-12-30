الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى الشأن الروسى: هجمات أوكرانيا على بلجراد عملية انتقامية ناجحة بامتياز

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، إن الهجمات الأوكرانية على مدينة بلجراد، هي عملية انتقامية ناجحة بامتياز، والتي كانت ردًا لهجمات روسيا بالأمس، حيث أطلق الجيش الروسي أكثر من 162 صاروخًا.

وأشار الباحث في الشئون الروسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هجمات روسيا بالأمس استطاعت بشكل كبير تدمير البنية التحتية العسكرية لقوات الجيش الأوكراني.

ونوه بأن استهداف المدنيين في روسيا هو ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تعاني من ضعف التمويل العسكري وهي في حاجة لكل دولار.

وأضاف الباحث في الشئون الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي لا تحمي الأماكن المدنية، بل تحمي المباني والمنشآت العسكرية، مؤكدًا أن هجمات أوكرانيا تحول جديد في الحرب الروسية الأوكرانية.

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