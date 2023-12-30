3 إصدارات جديدة ضمن سلسلة "الكتاب الأول" من الأعلى للثقافة.. تعرف عليهم

صدر مؤخرًا ضمن سلسلة "الكتاب الأول" ضمن إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، 3 أعمال جديدة لمؤلفين جدد، وهي السلسلة التي يرأس تحريرها الشاعر والناقد شعبان يوسف، وهي سلسلة تهتم بتقديم شباب المبدعين والباحثين الذين تنشر أعمالهم لأول مرة، ويتولى الدكتور علي الشيخ مهام إدارة تحريرالسلسلة وسها صفوت سكرتارية تحرير السلسلة.

إصدارات سلسلة "الكتاب الأول"

1- رواية "شجرة الكاكا" للكاتب محمد الدفراوي



قال عنها الكاتب والناقد ناصر العزبى: اعتمد الكاتب في روايته على السرد المتسلسل لقصة بطلته "رولا" بعرض تطورات حياتها عبر ترتيب زمني متصاعد بشكل طبيعي، متوسلا في ذلك بأسلوب أدبي شيق نجح من خلاله أن ينقلنا إلى عالم خاص يأثر القارئ ويجذبه لمتابعة الحكاية ويكشف من خلاله على ثقافة الكاتب وإلمامه بحياة الجبل.

2- دراسة "الشخصية القبطية في الرواية المصرية" للكاتب وليد لطفي أبو قورة



وبحسب الدكتور رضا عطية؛ فإن الكاتب أجاد بوعي وتمكن من تقديم مهاد تعريف بالشخصية القبطية وخصوصية العادات والممارسات القبطية من ناحية مع التأكيد على الخطأ الذي كانت تقع فيه كثير من الكتابات والأعمال الفنية في تقديمها الشخصية القبطية في قالب تقليدي مثالي.

3- المجموعة القصصية "العطاش" للكاتب مارك كاسترو

وبحسب الروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، فإن الكاتب تناول قضايا واقعية يشعر القارئ وكأنه رآها أو عايشها، مواقف قريبة من أفلام الأبيض والأسود، والمجموعة القصصية في أغلب قصصها لم تخرج من أسر الكتابة الكلاسيكية، التي تحتفل بالوصف وباللغة الرصينة، نحن أمام مجموعة قصصية تنبئ عن كاتب جاد وواعد، يمتلك بوجه عام أدوات الكتابة الجيدة.

أما الدكتور رضا عطية قال عنها: إن الكاتب أحسن في تشكيل بناء درامي بين شخوص حكاياته القصصية، وبمثل عناية السرد بتتبع تنامي الأحداث المشكلة لمسار الحكاية أي وصف الحركة الخارجية، ثمة بالتوازي عناية بتقصي الأغوار النفسية للشخصيات والتعمق في حركة الداخل وجلاء الحالات الشعورية والانعكاسات الحادثة بأثر حركة الخارج وتطورات الأحداث.