الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقب الفوز على الفيحاء.. الهلال السعودي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

واصل فريق الهلال، عروضه الرائعة في دوري روشن السعودي، بعد تحقيقه فوزا مستحقًا على الفيحاء، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

 

الهلال السعودي 2024
 

وبهذا الفوز، رفع الهلال، رصيده إلى 53 نقطة، محافظًا على موقعه في صدارة جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الفيحاء، عند 19 نقطة، في المركز الثاني عشر.

هذا الفوز، منح الهلال، العديد من الأرقام القياسية، يستعرضها «الدستور» في سياق التقرير التالي:

- يعد الهلال، الفريق الوحيد، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم، هذا الموسم في دوري روشن السعودي، بعد مرور 19 جولة.

الهلال السعودي 2024
 

- الهلال بات أسرع فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي، يصل إلى النقطة رقم 53 بعد مرور 19 جولة.

- اقترب الهلال من معادلة رقم غريمه التقليدي النصر، الذي حقق 13 انتصارا متتاليا في الدوري السعودي للمحترفين، منذ عام 2013.

الهلال السعودي  
 

- حقق الهلال انتصاره الثاني عشرة على التوالي في دوري روشن، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بالدوري السعودي منذ انطلاقه عام 1977، والأطول منذ إقرار النظام الاحترافي للمسابقة عام 2008.

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