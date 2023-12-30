رئيس الوزراء: تشكيل لجنة فنية لمتابعة بيانات السلع من المصانع

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية، وأى إخفاء لها ستكون له عقوبات.

وأشار إلى أنه ستتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على الأرض، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع.



بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية

وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".



وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أنه يتابع جميع المواقع.

إسكان منخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة، مواطنين، عقود وحدات إسكان منخفضي الدخل، بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.

وقبل التسليم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عددًا من الوحدات، للاطمئنان على جاهزيتها تمامًا، للسكن، من حيث التشطيبات الجيدة، والمرافق، وأعمال اللاند سكيب فى الخارج، ومدى ملاءمة المناطق لحياة كريمة، وفقًا لتوافر الخدمات الحياتية، من أسواق ووحدات صحية ومدارس وحضانات وخلافه.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعقد مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من حفل تسليم العقود.

وقالت مي عبدالحميد خلال الحفل، إن هناك سعادة كبيرة بين العاملين في صندوق الإسكان الاجتماعي، لتشريف دولة رئيس الوزراء، فى أكبر مدينة تضم وحدات إسكان منخفضي الدخل.

وقدمت مي عبدالحميد شرحًا وافيًا للموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى مصر، كما شرحت دور الصندوق في توفير وحدات الإسكان المتوسط، ووحدات مبادرة الإسكان الاخضر.