محافظ بورسعيد ورئيس "المركزي للتعمير" يتفقدان أعمال إنشاء ورصف طريق المنزلة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، برفقة اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم، سير العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر في حي الجنوب بورسعيد.

ويتم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد)، وكان برفقتهم اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس، رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

وقام محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير بالاطلاع على نسب الأعمال الجارية في المشروع حتى الآن، حيث وجه رئيس المركزي للتعمير بالإسراع في معدلات الأعمال وضرورة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروع يأتي في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق في بورسعيد، ويشمل تطوير طريق بورسعيد - المنزلة بهدف تحقيق المظهر الحضاري والجمالي ورفع كفاءة منظومة الطرق وتسهيل حركة المرور للسيارات والمشاة.

كما أوضح أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصفه وتوسيعه بالكامل، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع بهدف تسهيل حركة المرور.

وتم أيضًا تركيب محدد ارتفاع في مدخل الحزام الأمني لطريق بورسعيد - المطرية بهدف منع سير عربات النقل الثقيل وتقليل حوادث الطرق وحفظ أرواح المواطنين.

يُذكر أن العمل مستمر في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد - المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كيلومتر وعرض 7 أمتار في منطقة بحر البقر - حي الجنوب بورسعيد، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد).

جانب من جولة محافظ بورسعيد برفقة اللواء محمود نصار

جانب من جولة محافظ بورسعيد برفقة اللواء محمود نصار

جانب من جولة محافظ بورسعيد برفقة اللواء محمود نصار