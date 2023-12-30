تعرف على قرارات المجمع المقدس الأورشليمي برئاسة بطريرك القدس

‎عُقِدَ المجمع الأورشليمي المقدس برئاسة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين والأُردن في القدس الشريف.

وناقش غبطة البطريرك وآباء المجمع المقدس الأحداث المؤلمة والأوقات الصعبة التي نمر بها في الأراضي المقدسة خاصة في غزة، حيث تعاني وتتألم الكنيسة تحت وطأة الحرب مع أبنائها، أبناء هذا الوطن.

وشدد “غبطته” على أهمية دور الكنيسة في هذه المرحلة بأبعادها الروحية والعملية، ففي هذه المواسم الإلهية المقدسة، ونحن في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وعيد الظهور الإلهي، أكد على أهمية تكثيف الصلوات من أجل إيقاف الحرب، ووقف كافة مظاهر الاحتفالات بهذه الأعياد المباركة مع الاكتفاء فقط بإقامة الخِدمِ والصلوات المعتادة.

ومن ناحية الدور العملي للكنيسة، أشاد بما يقوم به سيادة الوكيل البطريركي في غزة المطران الكسيوس والأرشمندريت سيلاس من فتح أبواب الكنيسة والدير والمرافق التابعة لها لإيواء أبناء شعبنا.

وأثنى آباء المجمع المقدس على الدور المميز لصاحب السيادة ولقدس الأرشمندريت، الذي هو جزء لا يتجزأ من حياة كنيستنا الوطنية عبر العصور. وتناول النقاش حول أهمية استمرار تقديم الدعم والمساعدات لتلبية الاحتياجات الضرورية في هذه الظروف القاسية وإمكانية إيصالها، وهنا أُشيدَ بدور صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ودور المملكة الأردنية الهاشمية الرسمي والحكومي والشعبي في إيصال الاحتياجات لأبناء غزة، واللقاء الذي جمع جلالة الملك مع رؤساء الكنائس وأوقاف القدس، كما تم تلاوة تقرير سيادة المطران مكاريوس رئيس أسقفية قطر، حول مشاركته في المهمة الإنسانية لمساعدة سكان غزة عبر مصر، والتي بدأتها حكومة قطر.

وتداول غبطته وأباء المجمع المقدس رسالة غبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق كيريوس كيريوس يوحنا العاشر، حول إعادة الشركة الكنسية مع كنيستنا المقدسيّة، فرحب غبطته واباء المجمع بهذا القرار معبرين عن اهمية تعزيز العلاقات الاخوية وضرورة ترسيخها بين الكنيستين الشقيقتين، الانطاكية والمقدسيّة خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بهما الكنيستين. واطلع سيادة المطران خريستوفوروس، مطران الاردن، آباء المجمع على فحوى زيارة صاحبي السيادة، مطران اللاذقية الميتروبوليت اثناسيوس، ومطران حلب الميتروبوليت أفرام، اللذين قاما مشكورين بالقدوم الى الاردن لتقديم رسالة البطريركية الانطاكية لإعادة الشركة، كما وعبر غبطة البطريرك والمجمع المقدس عن شكرهم الجزيل للكنيسة الانطاكية على دعمها ابنائنا في غزة بمبلغ 42700 دولار.

وتداول المجمع المقدس العديد من المواضيع المتعلقة في الشأن الداخلي والخارجي لكنيستنا وشعبنا، واتخذت القرارات التالية:

* الابقاء على قرار المجمع المقدس بتعين سيادة رئيس اساقفة بيلا فيلومنوس، رئيسا روحيا لدير الرسل في طبريا، على ان يقوم الراهب باسيليوس بمعاونة سيادته اثناء فترة غيابه عن الدير لاستكمال دراساته العليا في جامعة تيسالونيقي.

* تعين الارشمندريت فنيدكتوس كيال، الرئيس الروحي لدير قانا الجليل، كعضو في المحكمة الكنسية في الناصرة.

* الموافقة على انتداب الإيكونوموس نقولا الداوود لمدة سنة لخدمة ابنائنا في الولايات المتحدة الامريكية من خلال الممثلية التابعة للبطريركية المسكونية.

* تقرر رسامة الراهب ألكسندر شماسًا.

* الموافقة على طلب الشماس المتوحد ايفلويوس للذهاب لاستكمال الدراسة العليا في الولايات المتحدة.

