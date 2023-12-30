شوقي علام: احتفال المسلمين بميلاد المسيح أمر مشروع ولكن بشرط

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن احتفال المسلمين بميلاد السيد المسيح هو أمر مشروع لا حرمة فيه، بشرط أن يكون الاحتفال متوافق مع الشرع، معبرًا:" ااحتفال المسلمين بميلاد السيد المسيح ماهو إلا تعبير عن الفرح به، ولو عرفنا بمولد موسى عليه السلام لاحتفلنا به أيضًا، لذا الاحتفال بمولد الأنبياء كافة ليس به حرمة".

الاحتفال بمولد السيد المسيح

وأكد المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفرح بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام فرَحٌ بقدوم النبي؛ لأنَّ سيدنا عيسى عليه السلام جاء مُبشرًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قائلًا: الفرح بيوم مولده المعجز هو أمر مندوب إلي، لأنَّ القرآن الكريم قد خلَّد ذِكْرَه وأمه مريم عليهما السلام في سورة مريم".

تحريم الاحتفال

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده صلى الله عليه وآله وسلم، واحتفالًا بيوم ميلاده الشريف، قائلًا:" لا نتعجَّب من تحريم البعض الاحتفالَ بميلاد سيدنا عيسى؛ فهؤلاء هم الذين يحرمون الاحتفال بمولد النبي محمد".