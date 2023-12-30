شوقى علام: الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية دليل الثقة بمؤسسات الدولة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك ارتباط وثيق بين زيادة الوعي لدى الشعب المصري، وبين عودة الثقة بمؤسسات الدولة، وهذه الترابط الكبير ظهرت ملامحه في الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

عودة الثقة في مؤسسات الدولة

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن زيادة إقبال أفراد المجتمع على خدمات الدار، وزيادة عدد الفتاوى الصادرة من دلائل زيادة الوعي والثقة بمؤسسات الدولة.

وأضاف في حديثه، أن دار الإفتاء لديها منهجية متكاملة نابعة من فهم العلماء الأوائل على مدى التاريخ، ومن حضارة فقهية ومنهجية لم يشهد التاريخ مثلها.

منهجية دار الإفتاء

وتابع:" منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والواقع المعيش فيه والقوانين مع مراعاة ضوابط وأحكام الشرع وقت إصدار الفتاوى".