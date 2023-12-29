المهندس حسام صالح: سعيد بالنجاح الكبير للموسم الثاني من "كابيتانو مصر"

كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة، عن رؤية لبرنامج "كابيتانو مصر" . في موسمه الثاني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كابيتانو مصر"، مساء اليوم الجمعة، والمُذاع عبر فضائية “أون”، مساء اليوم الجمعة،:"مش مصدق أننا في نهاية الموسم الثاني من كابيتانو مصر"، وأننا وصلنا إلى هذه النتائج الرائعة، والتي تحققت بفضل الجهد الرائع الذي يبذله الجميع، للوصول إلى هذه النتائج".

وعبر عن سعادته بالنتائج التي تحققت مع نهاية الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر».