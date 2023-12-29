الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" يكشف مخططات الاحتلال فى تهويد القدس (فيديو)

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني

كشف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عن مخططات الاحتلال في تهويد القدس، موضحا أن مصطلح "عاصمتها القدس الشرقية" يوجد به نوع من التناقض؛ لأنه حين نتحدث عن الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، هذا بالتأكيد يضم القدس الشرقية فقط، ولكن هناك بند في اتفاقية أوسلو يتحدث عن مسألة القدس كأنها موضوع منفصل تم تأجيله إلى مفاوضات الوضع النهائي التي لم تأت أبدا.
وأضاف دلياني، خلال لقائه عبر تقنية "زووم"، ببرنامج "مصر جديدة"، الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أنه من ضمن مخططات الاحتلال في تهويد القدس، جعل العرب يحددون أنفسهم فيما يتعلق بالقدس، فالقدس الشرقية هي المنطقة التي تم احتلالها في عام 1967، وهي جزء من الضفة الغربية المحتلة على شرق من خط الهدنة عام 1949، أما القدس الغربية في في غرب كل هذا.
وواصل: الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والبلدة القديمة، جميعها تقع في القدس الشرقية، لذلك، يأتي الوزن التاريخي الحضاري الثقافي الديني الأكثر أهمية في القدس الشرقية، فالقدس الغربية قبل عام 48 كانت المدينة الحديثة الثرية المتقدمة، التي تحتوي على المسارح والسينمات ومحطات القطار.

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