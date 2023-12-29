رئيس القنوات الرياضية بـ"المتحدة": "كابيتانو مصر" عمل حراك في اكتشاف المواهب

كشف أسامة الشيخ، رئيس قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن رؤية برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثاني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية “أون"، مساء اليوم الجمعة، إن أحدًا لم يتوقع أن يخرج اللاعب محمد صلاح من قرية نجريج.

وأضاف:"نحن بحاجة لاكتشاف المواهب، حتى تصبح ملاعب أوروبا مليئة بالنجوم المصريين، انتوا عملتوا حالة من الحراك في عملية اكتشاف المواهب، واحنا محتاجين أكتر من برنامج بالشكل دا في أكثر من لعبة، وليست كرة القدم فقط".