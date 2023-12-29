الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب بواجهة عقار سكني بالتجمع

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بواجهة عقار بـالتجمع الأول في القاهرة، اليوم الجمعة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي اصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بواجهة عقار سكني بمنطقة التجمع الأول في القاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رجال الحماية المدنية حريق التجمع الاول القاهرة شرطة النجدة بالقاهرة

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