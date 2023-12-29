قائمة منتخب نيجيريا النهائية المشاركة فى أمم إفريقيا 2023

أعلن خوسيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة النسور الأخضر النهائية، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”.

وتضم قائمة نسور نيجيريا 25 لاعبا، استعدادا لخوض غمار منافسات المونديال الإفريقي.

ومن المقرر انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية بالعاصمة الإيفوارية "إبيدجان"، يوم 13 يناير المقبل 2024 وتستمر حتى يوم 11 فبراير من العام ذاته.

وشهدت قائمة منتخب نيجيريا، تواجد فيكتور اوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي ومواطنه أحمد موسى لاعب سيفا سبور التركي.

ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الأولى بجوار منتخبات كوت ديفوار البلد المتسضيف للمونديال القاري، وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

مجموعات أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني المصري الأول، وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية، وذلك برصيد 7 ألقاب، يلي منتخبات الكاميرون 5 بطولات، ثم غانا 4 بطولات، ونيجيريا 3 ألقاب.

وكان المنتخب السنغالي، قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة بكأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون “يناير 2022”، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، لتكون الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

القنوات الناقلة لمنافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

تنقل جميع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة فعاليات المونديال القاري داخل منطقة الشرق الأوسط.