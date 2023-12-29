السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

الاستعلام عن مخالفات السيارات

مخالفات المرور
مخالفات المرور

الاستعلام عن  مخالفات السيارات يبحث عنها الكثير من قائدي السيارات خلال الساعات الماضية للاطلاع على قيمة مخالفتهم خلال الأيام الماضية.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

قدمت النيابة العامة طريقة جديدة لقائدي السيارات للاستعلام عن مخالفات السيارات بأسهل طريقة عن طريق الموقع الإلكتروني لتجنب الذهاب إلى مقرات النيابة.

تسعي وزارة الداخلية والنيابة العامة إلى تقديم أفضل خدمات تناسب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية الحديثة التي نجحت خلال الفترة الاخيرة للتخفيف عن كاهل المواطن والحد الازدحام داخل إدارات المرور، وذلك عن طريق تقديم أهم الخدمات من خلال المواقع الإلكترونية.

 طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارات

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من خلال اتباع الخطوات الآتية.

- الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا يجب الدخول عبر  الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

- ثم اختر خدمات المرور أو ادخل مباشرًة من هنــــا.

- اختر “الاستعلامات”.

- اضغط على زر استمرار.

- اختر الاستعلام عن “رخص المركبات (السيارات)”.

- تظهر صفحة جديدة تخيرك بين البحث عن مخالفات المركبات برقم اللوحة “أرقام فقط” أو “حروف وأرقام”.

- ادخل رقم اللوحة في الخانة المحددة.

- تظهر صفحة جديدة أدخل البيانات الأساسية للرخصة الحالية (الرقم القومي- رقم الهاتف).

- اضغط على “تفاصيل المخالفات”.

- تظهر قيمة المخالفات المسجلة على سيارتك.

- بعد معرفة المخالفات يمكن الاختيار بين قرارين، التظلم على قيمة المخالفات أو دفع المخالفة “أونلاين” باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك أو من خلال شركات التحصيل.

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كيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور عبر الإنترنت

نقدم خلال السطور التالية كيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور عبر الإنترنت وتشمل خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا التالي:

1ـ الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة.

2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

3- كتابة الرقم القومى بالخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

4ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم ثم الضغط على “تظلم”.

6ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

7ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

8- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

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