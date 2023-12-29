المجلس النرويجى للاجئين: المدنيون فى غزة لا يجدون مكانًا آمنًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن مستشار المجلس النرويجي للاجئين، أكد أن العديد من المدنيين في قطاع غزة لا يجدون مكانًا آمنًا جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف مستشار المجلس النرويجي للاجئين، أن المجلس يدين العدوان الإسرائيلي على غزة وقصف المدنيين والعمليات العسكرية بالقطاع شمالًا وجنوبًا.

وأكد مستشار المجلس النرويجي للاجئين، أن على إسرائيل احترام قواعد استخدام القوة وفق الاتفاقات الدولية، وعدم استخدام المدنيين كورقة ضغط في حربها مع المقاومة الفلسطينية.