السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المجلس النرويجى للاجئين: المدنيون فى غزة لا يجدون مكانًا آمنًا

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن مستشار المجلس النرويجي للاجئين، أكد أن العديد من المدنيين في قطاع غزة لا يجدون مكانًا آمنًا جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف مستشار المجلس النرويجي للاجئين، أن المجلس يدين العدوان الإسرائيلي على غزة وقصف المدنيين والعمليات العسكرية بالقطاع شمالًا وجنوبًا.

وأكد مستشار المجلس النرويجي للاجئين، أن على إسرائيل احترام قواعد استخدام القوة وفق الاتفاقات الدولية، وعدم استخدام المدنيين كورقة ضغط في حربها مع المقاومة الفلسطينية.

المجلس النرويجي المجلس النرويجي للاجئين قطاع غزة غزة مستشار المجلس النرويجي للاجئين العدوان الإسرائيلى

مواد متعلقة

"حزب الله" يقصف عددًا من المواقع الإسرائيلية جنوب لبنان

ملك الأردن يُجدد رفض بلاده محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية

متحدث الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": غزة مُهددة بانتشار الكثير من الأمراض والأوبئة

استشارى نفسى لـ"القاهرة الإخبارية": الإسرائيليون سيعانون الصدمة والاكتئاب لفترات طويلة

متحدث الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف إحدى القوافل التابعة لنا فى غزة

فصائل فلسطينية: استهداف 20 آلية إسرائيلية فى حى الدرج والتفاح خلال 48 ساعة

متحدث الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": حتى قوانين الحرب لا يحترمها الاحتلال

القاهرة الإخبارية تنشر صورًا مباشرة لقصف إسرائيلى لشمال غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة