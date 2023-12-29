أيقونة قهاوي مصر.. مصنع "موبيل الشرق" يكشف عن سر صنعة الكراسي (فيديو)

قال المهندس علي حلمي عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة مصنع "موبيل الشرق"، إن الكرسي الخشب الذي يتم تصنيعه داخل المصنع كان ييبلغ سعره 135 قرشا في التسعينيات، بينما يبلغ سعره في الوقت الحالي 700 جنيه، موضحا أن هذا الكرسي الخشب هو "أيقونة مقاهي مصر".

وأشار عبد الهادي، خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر"، الذي يقدمه الفنان أحمد داود، عبر قناة أون، إلى أن التجفيف هو سر صنعة الكراسي، قائلا: "أي خشب بيكون فيه رطوبة، وأنا علشان أصنعه لازم أجففه الأول".

وواصل: "عملية البخار تعتبر عملية فنية للغاية، وكانت تجرى يدويا في الماضي، ولكنها أصبحت مميكنة في الوقت الحالي، فأصبحت لا تستغرق سوى 5 دقائق فقط بعد التكنولوجيا الحديثة في عالمنا، وهذه هي سر الصنعة".