بسبب حقنة طبية.. استعجال تقرير الطب الشرعى فى وفاة شخص بعين شمس

استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى، في وفاة شخص نتيجة حقنه بالخطأ على يد مساعد صيدلي في منطقة عين شمس، وذلك لبيان سبب الوفاة.

البداية عندما وصل أحد الأشخاص إلى أحد المستشفيات في حالة غيبوبة تامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيقات، وتبين أن المتوفى تم حقنه بحقنة طبية عن طريق الخطأ على يد مساعد صيدلى بمنطقة عين شمس، بعد قيامه بالذهاب إلى الصيدلية وطلب مساعدة طبية له بسبب إصابته بحالة برد شديد، قام على اثرها عامل في الصيدلية بحقن الضحية بحقنة طبية خاطئة، فقد حياته على أثرها.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار العامل المتهم، وحبسه على ذمة التحقيق، وإعداد تقرير طبى مفصل عن سبب الوفاة الحقيقى.