السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان إيزيس يمد فترة استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية يناير

جريدة الدستور

يعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن مد فترة قبول طلبات المشاركة في دورته الثانية المقرر إقامتها في القاهرة فى الفترة من 16 إلى 22 مايو 2024، وتستمر الإدارة في تلقى طلبات المشاركة من الفرق حتى 31 يناير 2024.

وصرحت المخرجة عبير لطفي رئيس المهرجان أنه تقرر مد فترة التقديم للمهرجان نظرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن العربي في الوقت الحالي ومراعاة للأثر المؤلم للحروب الكارثية التي تعاني منها بعض البلدان العربية على نفوس كل أبناء الوطن العربي بما فيهم الفنانين والمسرحيين. 

وأضافت أن معايير وشروط الاختيار في المهرجان تعتمد بشكل أساسي على طبيعة العرض حيث يجب أن يكون معنى على نحو إيجابي بقضايا المرأة أو أن تكون صانعته امرأة، ويقبل المهرجان مشاركة العروض الأجنبية من أنحاء العالم والعروض العربية أيضا بشرط الا يكون سبق عرضها داخل مصر قبل العرض في المهرجان.

وترسل معها المواد المطلوبة لإدارة المهرجان، والتي تشمل نسخة مصورة عالية الجودة للعرض المسرحي، وملف يحتوي على النص المسرحي، واخر يضم مادة صحفية عنه، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية من العرض واسماء فريق العمل والفيش تكنيك، بالإضافة إلى معلومات التواصل مع الفرقة والمسئولين عنها وسيرة ذاتية للمخرج والفرقة.

يتكفل المهرجان بتكلفة الإقامة والإعاشة للفرق التي يقع عليها الاختيار للمشاركة من خارج مصر بحد أقصى 8 أفراد، بالإضافة إلى توفير الانتقالات الداخلية بينما تتحمل الفرقة تكلفة السفر وشحن الديكور والأزياء أو إعادة تصنيعها داخل مصر، ويحظر مشاركة الفرقة في دورات المهرجان القادمة إذا امتنعت عن تقديم العرض بعد القدوم إلى المهرجان، أو قدمت محتوى مغاير في الشكل أو المضمون عما عرض على لجنة المشاهدة.

يهدي مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، وتنظمه مؤسسة جارة القمر، وتتولى رئاسته المخرجة والممثلة عبير لطفي وتديره الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم والمستشار الإعلامي للمهرجان الكاتبة الصحفية منى شديد، وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.

بينما يضم مجلس أمناء المهرجان في عضويته الفنان فتحي عبد الوهاب، والسفيرة مشيرة خطاب، والإعلامية الكبيرة مشيرة موسى، والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل، والدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب سابقا واستشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير والفنانة الدكتورة  رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون والمخرج المسرحي، الدكتور محمود أبو دومة والروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، والناقد الفني محمد عبد الرحمن.

قبول مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مهرجان مهرجان إيزيس الادارة عبير لطفي

مواد متعلقة

الكينج محمد منير يعلن تأجيل حفل رأس السنة مع مسار إجبارى وعفروتو

محمد سعد ينضم لقائمة الغائبين عن موسم رمضان 2024

"النهايات أخلاق".. رامي صبري يكشف عن اسم ألبومه الجديد

«مانجو» ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران

عاجل.. "المؤلفين والملحنين": ملكية تسجيلات أم كلثوم محسومة لـ"صوت القاهرة"

قبل طرحه بالسينمات.. بوسترات منفردة لبطلات فيلم "مقسوم"

عمرو دياب يطرح "يا قمر" سابع أغنيات ألبومه الجديد مكانك

تامر حسني ومدحت صالح ووائل جسار.. موعد حفلات راس السنة 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة