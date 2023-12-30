الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الروم الأرثوذكس" في مصر تصدر نشرة بأبرز خطواتها الرعوية بإفريقيا (صور)

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن متروبوليت ثيودوسيوس مطران كينشاسا إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمم خدمة المعمودية المقدسة  في كنيسة القديسة بربارة والقديس فم الذهب مع الكهنة والشمامسة للموعوظين من رعية كينشاسا والمنضمين إليهم من رعية القديس باييسيوس ورعية القديسة بربارا.

كان مجموع الذين نالوا المعمودية المقدسة 40 موعوظًا، بعد أن حصلوا على التعليم المسيحي الأرثوذكسي. وفي حديثه عبر المتروبوليت السيد ثيودوسيوس عن فرحه بقبول المُعدين للإنجيل والإيمان الأرثوذكسي. كما أشار أيضًا إلى معاني سر المعمودية، وتمنى للجميع عيد ميلاد سعيدًا.

كما تمم المتروبوليت ثيودوسيوس إلى رعية والدة الإله  سر المعمودية لعدد 20 موعوظَا بعد حصلوا، أيضًا، على التعليم المسيحي الأرثوذكسي.

 

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