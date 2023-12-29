السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب نيوكاسل: "لم نحصل على ضمانات بخصوص الإنفاق في الميركاتو الشتوي"

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد

أكد إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن ناديه لن يتمكن من الإنفاق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم معاناة الفريق من تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وودع نيوكاسل يونايتد البطولات الأوروبية هذا الموسم بعدما جاء رابعًا في مجموعة “الموت” بدوري أبطال أوروبا، خلف بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ميلان الإيطالي.

ويستعد نيوكاسل يونايتد الذي خسر في 6 من آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات، لمواجهة ليفربول، في قمة الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاثنين المقبل.

وقال هاو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لم نحصل على أي ضمانات حتى الآن بخصوص الإنفاق في الميركاتو الشتوي".

وأضاف:" أعتقد أنه شهر صعب، هذا ما نقوله دائما عندما يحل شهر يناير. أعتذر إذا كنت أبدو أنني أقول نفس الأشياء، ولكنه شهر صعب للغاية لجلب لاعبين مميزين".

وزاد:" تواصل قواعد اللعب المالي النظيف لعب دورها في اتخاذنا للقرار، لذا دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وكانت تقارير قد ربطت نيوكاسل بالتعاقد مع كالفن فيليبس متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إيدي هاو نيوكاسل نيوكاسل يونايتد تاو الدورى الانجليزى

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