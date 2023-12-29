الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 156 عنصرا إجراميا بحوزتهم 182 سلاحا ناريا خلال يوم واحد

الامن
الامن

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات  خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (182 قطعة سلاح نارى بحوزة 156 متهم) ضمت الأسلحة، (12) بندقية آلية، بندقية رصاصـ (29) بندقية خرطوش، (9) طبنجات، (131) فرد محلى،  (501) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، (233) قطعة سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء سلاح نارى بندقية خرطوش الحملات الأمنية

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