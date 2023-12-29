الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: التنمية طالت كل شبر على أرض مصر

جريدة الدستور

قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن ما حدث على أرض مصر من إنجازات لتنمية الصعيد أمر ضخم جدًا، مؤكدًا أن التنمية طالت كل شبر في مصر.

وأضاف عبدالله، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التنمية موزعة على الأقاليم المختلفة من مطروح حتى العريش وأسوان، مشيرًا إلى أن التنمية لا تتركز على العاصمة الكبرى فقط، إنما حاليًا التنمية طالت كل عواصم المدن المصرية.

أستاذ اقتصاد: مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال البناء والتشييد

وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة في البناء والتشييد، ولدينا أكثر من 14 مدينة تم إضافتها للرقعة العمرانية الموجودة في مصر، وتضاعف حجم العمران بشكل كبير، متابعًا: "حجم العمران كان في السابق يتضاعف كل 50 سنة، أما الآن الوضع مختلف تمامًا".

كما أوضح أن معدلات البطالة كانت حوالي 14% والآن مستقرون تحت الـ10% عند 7.1% لسبع سنوات متواصلة، بالإضافة إلى أن الدولة عملت على تحسين الأجور حيث تخطى حجم الإنفاق في الموازنة الأخيرة 530 مليارًا ويقترب من 25% من الموازنة العامة.

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