تقارير: عقوبات محتملة حال مشاركة الأندية الإيطالية في دوري السوبر الأوروبي

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استقر على اتخاذ عقوبات في حال مشاركة أي ناد إيطالي في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على «تويتر»، أن الاتحاد الإيطالي قرر الموافقة على بند يحظر مشاركة الأندية الإيطالية في دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف "رومانو" أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لن يسمح بالانضمام إلى أي منافسة غير مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب مسابقاته المحلية.

وأوضح أنه في حالة انضمام أي نادٍ محلي، لدوري السوبر الإيطالي، سيتم استبعاده من الدوري الإيطالي في الموسم المقبل (2024/2025).

وكانت محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أقرت في وقت سابق، بعدم قانونية منع الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم من إطلاق دوري السوبر الأوروبي، وعدم احتكار المسابقات الأوروبية الرياضية فقط لصالح الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بيانًا رسميًا بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال "فيفا"، في بيانه: "علمنا بالحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق ببطولة دوري السوبر الأوروبي، وسنقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات القارية الأخرى والاتحادات الأعضاء قبل التعليق على الأمر".

وأضاف: "ملتزمون بالنظام الأساسي الذي يضمن التسلسل الهرمي، بناءً على الجدارة الرياضية والتنافسية والتضامن المالي".

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه: "كرة القدم بتاريخها الطويل والناجح تدين بالكثير لهذه المبادئ المذكورة، لذلك سيواصل "فيفا" والاتحادات الأعضاء تعزيز هذه المبادئ في المستقبل لصالح جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم".