الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: عقوبات محتملة حال مشاركة الأندية الإيطالية في دوري السوبر الأوروبي

دوري السوبر الأوروبي
دوري السوبر الأوروبي

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استقر على اتخاذ عقوبات في حال مشاركة أي ناد إيطالي في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على «تويتر»، أن الاتحاد الإيطالي قرر الموافقة على بند يحظر مشاركة الأندية الإيطالية في دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف "رومانو" أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم،  لن يسمح بالانضمام إلى أي منافسة غير مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب مسابقاته المحلية.

وأوضح أنه في حالة انضمام أي نادٍ محلي، لدوري السوبر الإيطالي، سيتم استبعاده من الدوري الإيطالي في الموسم المقبل (2024/2025).

وكانت محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أقرت في وقت سابق، بعدم قانونية منع الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم من إطلاق دوري السوبر الأوروبي، وعدم احتكار المسابقات الأوروبية الرياضية فقط لصالح الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بيانًا رسميًا بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال "فيفا"، في بيانه: "علمنا بالحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق ببطولة دوري السوبر الأوروبي، وسنقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات القارية الأخرى والاتحادات الأعضاء قبل التعليق على الأمر".

وأضاف: "ملتزمون بالنظام الأساسي الذي يضمن التسلسل الهرمي، بناءً على الجدارة الرياضية والتنافسية والتضامن المالي".

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه: "كرة القدم بتاريخها الطويل والناجح تدين بالكثير لهذه المبادئ المذكورة، لذلك سيواصل "فيفا" والاتحادات الأعضاء تعزيز هذه المبادئ في المستقبل لصالح جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم دوري السوبر الأوروبي محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبى لكرة القدم الاتحاد الإيطالي للسياحة

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام تعلن تفجير حقل ألغام ومقتل عدد من جنود الاحتلال وسط غزة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

مصر للطيران: ثلاث رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى للأبطال

تُقدّر بملايين الدولارات.. جنود الاحتلال يسرقون أموال الفلسطينيين فى غزة

الأمن يكشف حقيقة سرقة مقابر المستقبل بالإسماعيلية

سقوط عصابة لسرقة الهواتف المحمولة فى مركز إدكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم