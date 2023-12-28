الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: مباراة مودرن فيوتشر كانت صعبة.. والشناوي أخي الأكبر

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

عبّر مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرحته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أحقية الأهلي في الفوز باللقب.

وقال شوبير إن المباراة النهائية لم تكن سهلة، ورغم الأداء الجيد للأهلي إلا أنه حدث بعض التراخي الذي تسبب في استقبال الفريق هدفي التعادل، ولكن خبرات الأهلي مكنته من الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة.

وتعليقًا على علاقته بمحمد الشناوي قائد الفريق، قال شوبير: الشناوي أخ أكبر لي وهو حارس كبير، وأتمنى له الشفاء وأن يعود سريعًا للتألق وقيادة الفريق.

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مصطفى شوبير الاهلى مودرن فيوتشر مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر نهائي السوبر المصري

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