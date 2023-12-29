زجاجات ودوارق.. الصناعات الفخارية تنتعش شتويًا وأشكالها مستحدثة (صور)

مع الموسم الشتوي تنتعش تجارة جميع صناعات الفخار فى أسوان، ويتم الاعتماد عليه سواء فى المنازل أو الفنادق وبيوت الضيافة نظرًا لعدة أسباب، حيث يحتفظ بدرجة حرارة المأكولات ساخنة ويجعل لها مذاق مميز، ومن جهة أخرى يجعل المياه باردة ونقية دون استخدام فلاتر أو مبردات نهائيًا حتى أن بعض الأطباء ينصحون مرضى الكلى بالاعتماد عليه فى شرب المياه اليومية لأن الفخار يعمل على امتصاص الأملاح من المياه.

صناعات الفخار

وبالرغم أن صناعات الفخار كان ظهورها منذ الحضارة المصرية القديمة، ولكنها من الصناعات غير المعرضة للاندثار نظرًا لأنها تعد فنا يعتمد على الابتكار والموهبة فى الصناعة ويعد سببًا رئيسيًا لوجود هذه الصناعة حتى الآن، ونرى ذلك بوضوح ظهور العديد من التصميمات المستحدثة والمميزة للمستلزمات المنزلية المصنوعة من الفخار والتى اختلفت نهائيًا عن الاشكال البدائية.

وترصد "الدستور'' العديد من المستلزمات المنزلية المستحدثة والمصنوعة من الفخار

ويقول أحد اصحاب أقدم محال أوانٍ فخارية فى أسوان، إن مهنة صناعة الأوانى الفخارية من المهن غير معرضة للانقراض أو الاندثار نظرًا للفوائد العديدة التى يتم اكتسابها من استخدامها والمذاق الرائع الذى تعطيه للأطعمة يجعلها مطلب العديد، بجانب أن ظهور الأشكال المستحدثة منها باستمرار يسهم فى زيادة نسبة الطلب على شرائها.

وأضاف لـ"الدستور"، أن هناك العديد من التصميمات المستحدثة للمستلزمات المصنوعة من الفخار منها يتم الاعتماد عليه فى إعداد المأكولات والمشروبات وأخرى لديكور وزينة المنازل وجمع النقود، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن جميعهم يتم صناعتهم من الطين الأسوانى ولكن تختلف خامات كل تصميم عن الآخر، حيث إن هناك بعض الإضافات التى يتم إضافتها للتصميم ما يؤدي لاختلافه عن غيره.

وأوضح أن هناك العديد من الأشكال المستحدثة من الفخار وتشمل دوارق المياه، وزجاجات المياه، وأطقم الحلل، وطواجن الوجبة والطاسة والقلاية بالأحجام المختلفة، والمجات وصينية المكرونة وتستخدم للكيك، وكأس للآيس كريم، والطفايات، والمبخرة، والفواحة، وأطباق السيرفيس والبيتزا، والحصالة الفخار بالمقاسات المختلفة والتي بعد تجميع الأموال فيها يتم كسرها لاستخراج الأموال.

أما بالنسبة للكولمن الفخار والقلل، إشار إلى أنه بالرغم أن ظهورها ليس حديثًا ولكن مازال التوافد على شرائها مستمرا، نظرًا لأنه يتم الاعتماد على استخدامها لشرب المياه فى فصل الشتاء.

ولفت إلى أن الأوانى الفخارية تحتوى على عدد كبير من الفوائد، حيث تنقي مياه الشرب من جميع الأملاح والرواسب والكلور لأنها تمتصها وتجعلها صحية بنسبة 100%، وأنها بمثابة فلتر مستوحى من الطبيعة، لذلك المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم أو الفشل الكلوي ينصحهم الأطباء بتناول المياه من الصناعات الفخارية.

وتابع لـ"الدستور" أن هناك أيضًا توافد ايضًا من الأهالى والزائرين والفنادق وبيوت الضيافة على شراء الطواجن الفخارية السادة والأطقم المزينة بالرسومات والألوان المختلفة التى تستخدم فى طهي المأكولات، حيث تجعل الطعام مذاقه شهيا جدًا ومميزا للغاية، بجانب الإقبال على شراء التصميمات المستحدثة من الفخار سواء دوارق أو زجاجات مياه الشرب.

وذكر أن هناك العديد من التصميمات الفخارية تستخدم للديكور والزينة فى المنازل والفنادق وغيرها، حيث إن هناك أشكالا عادية وأخرى مفرغة يتم وضع إضاءة فيها لذلك يفضلها عدد كبير من الأهالى والزائرون من السائحين أو المصريين.

الصناعات الفخارية

الصناعات الفخارية

الصناعات الفخارية

الصناعات الفخارية