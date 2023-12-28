الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شمس الكويتية تحذر من عام 2024 لظهور تلك الأشياء

الفنانة شمس الكويتية
الفنانة شمس الكويتية

علقت الفنانة شمس الكويتية، على عام 2023، قائلة: "كانت زي الزفت مليانة أحداث صعبة لايمكن نسيانها، من زلزال وحروب وعواصف".

وأضافت خلال حوار لها، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الإيجابي في عام 2023 هو أن العالم أصبح مدرك أن العالم عبارة عن مسرحية، والعالم تغير سريعا منذ عام 2020 فحدثت فوضى وغزو وحروب".

وتابعت: "سنكون في عصر الدلو لمدة 2000 سنة قادمة هتبدأ العام المقبل له مميزات انه سيشهد تطور علمي مخيف ولكنه وهم وغش وخداع، وسيكون عام يشهد ظهور الثنائيات من العبيد والأسياد".

شمس الكويتية الفنانة شمس الكويتية محمد حمدى زكى عام 2024 برنامج كل يوم

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