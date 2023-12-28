شمس الكويتية تحذر من عام 2024 لظهور تلك الأشياء

علقت الفنانة شمس الكويتية، على عام 2023، قائلة: "كانت زي الزفت مليانة أحداث صعبة لايمكن نسيانها، من زلزال وحروب وعواصف".

وأضافت خلال حوار لها، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الإيجابي في عام 2023 هو أن العالم أصبح مدرك أن العالم عبارة عن مسرحية، والعالم تغير سريعا منذ عام 2020 فحدثت فوضى وغزو وحروب".

وتابعت: "سنكون في عصر الدلو لمدة 2000 سنة قادمة هتبدأ العام المقبل له مميزات انه سيشهد تطور علمي مخيف ولكنه وهم وغش وخداع، وسيكون عام يشهد ظهور الثنائيات من العبيد والأسياد".