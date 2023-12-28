تنشيط السياحة: 35% زيادة فى نمو لشركات الطيران الأجنبية على مصر خلال 2024

كشف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم اختيار 12 سوقا رئيسية أوروبية لجذب الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ثم أضفنا إليهم 6 أسواق جديدة ليصبحوا حاليا 18 سوقا، ونوجه خططنا الاستراتيجية والتسويقية إليه ونعمل على زيادة الأسواق سنويا، ويتوقف اختيار الأسواق على عنصر رئيسي هو معدل الطيران بيننا وبين ذلك السوق، مشيرا إلى أنه لا وجود للسياحة دون توافر الطيران الذي يستقله هؤلاء السائحون، موضحا أن هناك شركات الطيران الأجنبية توقعت نسبة نمو بإعداد رحلاتها إلى مصر خلال 2024 تتراوح بنسبة 30 إلى 35% مقارنة بـ2023.

وأشار القاضي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لم يحدث فيها أي إلغاءات للحجوزات السياحية، وإنما ما حدث أن هناك تباطؤا للحجوزات أي أنه من المتوقع قدومهم وقاموا بالتأجيل نظرا إلى أحداث غزة، مشيرًا إلى أنه في شهري أغسطس وسبتمبر قام منظمو الرحلات وشركات الطيران الأجنبية بزيادة معدلاتها بنسبة تتراوح ما بين 30 و 40%.

وأضاف القاضي أن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة قدم باقة تحفيز إضافية لـشركات الطيران الأجنبية تحت مسمى “Booster Incentive"، تسري من 18 ديسمبر 2023 وتنتهي في 17 مارس2024، وذلك في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل 2024.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يرتكز بتقديم حوافز لشركات الطيران الأجنيية خلال الأشهر الأولى من عام 2024 التي تحقق زيادة تصل إلى 20% عن معدلاتها خلال عام 2023 وهذا لزيادة الحركة السياحية الوافدة، وأن يكون حواز لدى شركات الطيران الأجنبية ومنظمي الرحلات بالخارج لزيادة بيع البرامج السياحية على مصر.

وأوضح القاضي أنه يتم حاليا الاستماع إلى أفكار ومقترحات منظمي الرحلات فيما يتعلق بضمان استمرار مبيعاتهم ودفع حركة الحجوزات إلى مصر، فضلًا عن بث الرسائل الإيجابية في وسائل الإعلام عن المقصد السياحي المصري، وحث الشركات العاملة في الخارج على استمرار توجيه الموارد لعرض المنتج المصري.