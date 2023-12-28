الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف أوجه التشابه بين نشأتى إسرائيل والولايات المتحدة

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كان بها سكان أصليين وبعد اكتشافها أُطلق على السكان الأصليين الهنود الحمر، مؤكدًا أن عدد السكان الأصليين في أمريكا 130 مليون فرد، وهو أول أوجه تشابه بين أمريكا وإسرائيل وهي فكرة الاستيطان.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمريكان مجموعات شتات بعضهم إنجليز، وبعضهم كانوا مجرمين ويُعاقبون في مكان بعيد، وبعضهم كانوا مضطهدين دينيًا قرروا الهجرة مكان به حرية دينية، وبعضهم كانوا بلا وظيفة فربما قرروا الذهاب للبحث عن وظيفة، مؤكدًا أنهم شتات من مختلف الجنسيات والسلوكيات.

وأوضح حمودة، أن نفس الأمر ينطبق على اليهود، فهم أيضًا شتات ومجموعات متفرقة مختلفة في الأصول الدينية وفي الثقافة والتعليم والجنسيات ولكن الاتفاق على أنهم مضطهدون من الدول التي كانوا يعيشون فيها.

وأشار حمودة، إلى أن القوة الأمريكية نجحت في القضاء على 130 مليون من سكان أمريكا الأصليين ولم يبق منهم أكثر من مليون ووضعهم في محتشدات خاصة، موضحًا أن أمريكا قضت بالمجازر والأوبئة التي كانوا قادمين بها من دول العالم، حتى أن أفلام هوليوود تبرز أن أي أحد خارج نيويورك يتم وضعه في حجر صحي وما إلى ذلك.

ولفت حمودة، إلى أن أمريكا تعاملت مع السكان الأصليين بنفس طريقة إسرائيل في فلسطين في الوقت الحالي، واعتبرت الفلسطينيين هم أرض بلا شعب، وهم شعب يحتاجون إلى أرض، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل أيضًا من خلال المجازر على القضاء على السكان الأصليين في فلسطين من خلال ما يقدمونه من مجازر واضحة أمام العالم.

عادل حمودة الولايات المتحدة سكان أصليين الهنود الحمر إسرائيل الاستيطان فلسطين

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