"ثابت البطل" يصطدم بـ"شحتة" في نهائي "كابيتانو مصر"

تُختتم فعاليات الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية “كابيتانو مصر”، مساء اليوم الجمعة، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للبحث عن الموهوبين في كرة القدم بمختلف محافظات الجمهورية واكتشافهم، ثم صقل مهاراتهم وتنميتها وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

وتقام في ختام فعاليات الموسم الثاني من “كابيتانو مصر” المباراة النهائية بين فريقي “ثابت البطل” بقيادة سارة حسانين، و"شحتة" بقيادة محمد اليماني، والتي ستعرض على شاشة قنوات “أون تايم سبورتس”، في العاشرة مساءً، وذلك بعدما عُرضت الحلقة قبل الأخيرة من البرنامج على نفس القناة، أمس الخميس.

ويحضر الحلقة الأخيرة من البرنامج عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الشباب والرياضة، وفى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة “المتحدة”، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال.

ويحضر كذلك الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأسامة الشيخ، رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلي مرعي، رئيس قطاع التسويق، وخالد مرسي، رئيس التطوير في التليفزيون المصري، ومحمود بسيوني، رئيس تحرير موقع “مبتدأ”، ومحمود سعد، المدير الفني لمشروع “كابيتانو مصر”.

كما يحضر عدد من نجوم الكرة، على رأسهم عماد متعب ومحمد فضل وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح الدين، إلى جانب وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.

وتشتمل الحلقة على حوارات بين الضيوف والناشئين المشاركين في البرنامج، يكشفون فيها عن أحلامهم وطموحاتهم، إلى جانب الإعلان عن اسم الفائز بلقب “أفضل لاعب في الموسم الثاني”، بين 3 مرشحين، هم: أحمد أشرف، من فريق “ثابت البطل”، وزميله فى الفريق عبدالله إسلام، والسيد محمود، لاعب فريق "شحتة".

وشهدت مباراة الذهاب لنهائي “كابيتانو مصر” تفوق فريق “ثابت البطل” على فريق “شحتة” بنتيجة 2-1، ويسعى كل منهما للحصول على لقب الموسم الثانى خلال مباراة الإياب، التى ينتظر أن تشهد ندية ومنافسة قوية بين الفريقين.

وحرص قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفير كل الإمكانات اللازمة لنقل المباراة تليفزيونيًا بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تنظيم احتفال مميز لتتويج الفائزين، بالتعاون مع قطاع البرامج بالشركة.

واحتفى برنامج “كابيتانو مصر”، الأسبوع الماضي، بتجاوز عدد مشاهدات “الهاشتاج” الخاص به على “تيك توك” حاجز الـ300 مليون مشاهدة، فى أقل من عام، وذلك بعد نجاح الموسم الأول، الذي اُختير الفائزون فيه لإجراء معايشات في عدد من الأندية العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى استقدام عدد من الكفاءات التدريبية العالمية لصقل مواهبهم، بما يجعلهم نواة للمنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.