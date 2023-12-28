الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين يوضح: هل تنعقد جلسات الحوار الوطنى قريبًا؟

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لعودة جلسات الحوار الوطني، ولكنه سينعقد قريبا جدا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الجميع يعرف أن تعليق جلسات الحوار الوطني جاء لظرف وهو انعقاد الانتخابات الرئاسية، منوها أن الرئيس السيسي عقب إعلان فوزه في الانتخابات دعا إلى عودة الجلسات، وهو يقدم دعم غير مسبوق للحوار الوطني.

ولفت إلى أن الحوار الوطني توقف عند نقطة معينة، فبعض اللجان رفعت توصياتها لرئيس الجمهورية، وهناك موضوعات لم تحسم بعد، ولم تصدر توصيات بشأنها مثل ملف الديون والأسعار وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونوه أن 60% تقريبا من القضايا التي نوقشت بالفعل في الحوار الوطني تم رفع توصياتها للرئيس، ولكن هناك موضوعات مهمة لم يتم حسمها بعد.

وعن إمكانية مشاركة المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية عبدالسند يمامة وفريد زهران وحازم عمر في الحوار الوطني، قال: الحوار الوطني يفتح أبوابه أمام الجميع، والكرة في ملعب هذه الشخصيات لو قررت أن تأتي وتطرح آراء وأفكارا.

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عماد الدين حسين جلسات الحوار الوطني كل الزوايا سارة حازم طه اون

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