الحلقة قبل الأخيرة.. ما علاقة محمد الصاوي بقتل والد أحمد داود؟

يهتم روّاد السوشيال ميديا والجمهور عبر منصات التواصل المختلفة بأحداث مسلسل "زينهم"، خاصة مع اقتراب انتهاء حلقات المسلسل الاجتماعي الخفيف، الذي عرض على مدار 29 حلقة حتى الآن، وهو من بطولة الفنان أحمد داود، والفنان كريم قاسم، وعدد كبير من نجوم الفن ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج يحيي إسماعيل، والذي يعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

بدأت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل "زينهم" بالخطة التي وضعها الدكتور زينهم، الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود، مع جيمي الذي يجسد دوره الفنان كريم قاسم، وجميلة التي تلعبها الفنانة سلمي أبو ضيف، لاقتحام مكتب أحد المتسببين في قتل والده المستشار الراحل محمد أبو داود.

تتصاعد الأحداث في الحلقة الـ 29 من مسلسل زينهم، بالقبض علي حفني بمساعدة من توفيقة بعد اعترافها للدكتور زينهم مدير المشرحة، الذي كان يساعد على سرقة الأعضاء من جثث الموتي في المشرحة، ومن ثم يتحقق في الأمر وينكشف أمر حفني.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ29 بخطف زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود، وينكشف أمر نبيل الذي يلعب دوره الفنان محمد الصاوي، شقيق هناء الشوربجي ضمن أحداث المسلسل، وعلاقته بقاتل والد زينهم وزوج شقيقته.