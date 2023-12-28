الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم: مصر تقدمت بمبادرة شاملة من أجل وقف إطلاق النار فى فلسطين سريعًا

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية كان واضحا منذ بداية الأزمة الحالية.

حرب غزة

وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية تسير في أكثر من اتجاه، من أجل حل الأزمة في فلسطين، حيث تريد مصر التوصل لهدنة، وبعد ذلك يتم تبادل الأسرى بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني، وبعد هذا التبادل سيتم الحديث عن وقف تام لإطلاق النار في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تقوم بمد الهلال الأحمر الفلسطيني بالمعدات والمساعدات المختلفة منذ اليوم الأول من حرب غزة، وتسعى مصر الآن إلى إيجاد حل شامل في فلسطين.

وتابع: "الوضع في فلسطين يهدد الأمن في المنطقة العربية بالكامل، حيث منذ أكثر من 80 يومًا لا يحدث شيء في فلسطين، إلا أن الكيان الصهيوني يعتقل المدنيين ويقتل النساء والأطفال بوحشية شديدة، لذا يجب على المجتمع الدولي التدخل سريعًا للضغط على الجانب الأمريكي من أجل قبول إسرائيل بالانسحاب وقبول الهدنة".

المساعي المصرية

وأشار إلى أن مصر تقدم مبادرة جادة الآن من أجل التوصل لحل جذري في الدولة الفلسطينية، وهذه المبادرة هي استكمال للمساعي المصرية التي تمت ترجمتها من خلال الهدنة الأولى في فلسطين. 

محمود مسلم الحياة اليوم هدنة في فلسطين الحياة المساعدات المصرية لفلسطين

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