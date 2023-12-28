عاجل.. محمد الباز: مصر تقرأ المشهد فى غزة بما يتناسب مع أرض الواقع

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، علي دعوات هيئة الاستعلامات لتوخي الدقة في تناول المقترح المصري لحل الصراع في غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تقرأ المشهد فى غزة وتصيغ سياستها بما يتناسب مع أرض الواقع.

وأوضح أن مصر تتميز سياستها الخارجية بالواقعية الشديدة وتقرأ المشهد وتصيغ سياستها، بما يتناسب مع المشهد على أرض الواقع.

وأشار إلى أن السياسة المصرية لا تقوم على الأحلام بل واقعية، وأننا الآن في انتظار ردود على أساس المقترح المصري لحل الصراع في غزة.