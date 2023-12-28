"إليه سبيلا".. فيلم "التضامن" عن الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية

عرضت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية، فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان "إليه سبيلا"، الفيلم من إخراج وتصوير ومونتاج مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي- المسئول الإعلامي لبعثة الحج لعام 1444-2023م.

واستعرض الفيلم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، ومنها شرح مناسك الحج وتقديم الإرشادات وإقامة الندوات اللازمة منذ اللحظة الأولى لإجراء القرعة، كذلك تشكيل بعثة من الوزارة لمتابعتهم منذ وصولهم للمطار، فى إطار حرصها على الاستمرار فى تقديم أفضل البرامج لحجاج الجمعيات.

وكشف الفيلم عن إنشاء غرفة عمليات مع بعض الجهات المشتركة لمتابعة أحوال الحجاج، ومنها التعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأطباء والعيادات في مقر إقامة الحجاج، أيضا التعاون مع وزارة الأوقاف والإفتاء لتوفير الوعظ والإرشاد، ورصد الفيلم نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة ومنها منى وجبل عرفات.

وتناول الفيلم آراء الحجاج الذين أبدوا إعجابهم بمستويات الحج الثلاث، حيث حرصت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على اختيار أفضل الفنادق، وفقًا للمواصفات المعتمدة من مجلس الأمناء، وأشادوا بأدائها فى تنظيم حج اقتصادى بأعلى جودة.

وأكد الحجاج أن الوزارة خصصت عدد من الإجراءات بالمشاعر المقدسة سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، من أجل توفير كل وسائل الراحة لهم لقيامهم بأداء المناسك بكل سهولة ويسر.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة، للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقًا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة، لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما سيتم توفير حقيبة نظافة شخصية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأكدت أنه سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كل الإجراءات التي يمر بها الحاج، ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

من فيلم إليه سبيلا

من فيلم إليه سبيلا لمهند دياب

من فيلم إليه سبيلا لمهند دياب

من فيلم إليه سبيلا لمهند دياب

من فيلم إليه سبيلا لمهند دياب

من فيلم إليه سبيلا لمهند دياب

من فيلم إليه سبيلا لمهند دياب

من فيلم إليه سبيلا لمهند دياب